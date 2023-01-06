اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ19068 شكوى واستغاثة خلال عام

الجمعة، 06 يناير 2023 01:58 م
الشكاوى الحكومية الموحدة بالشرقية تستجيب لـ19068 شكوى واستغاثة خلال عام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة ، مشيراً لدعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الإختصاص، والرد عليها إلكترونياً، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى.
 
كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت 19844 شكوى خلال عام 2022 م تم الإستجابة لعدد 19068شكوى بمعدل إنجاز 96%.
 
ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية انه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الموقع الالكتروني https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية (2333391/055) ، و فاكس ( 2369134 /055 ) و يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة  01270664666.
 
وفى سياق متصل أشار مدير البوابة الإلكترونية ، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت وتعاملت مع (1679) شكوى واستغاثة، خلال شهر ديسمبر الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى،و تمت الاستجابة لـ (1604) شكوى بنسبة 95% ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص 75 شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
 
 

الشرقية

منظومة الشكاوي

شكاوي المواطنين بالشرقية

اخبار الشرقية



الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع": رقابة مشددة على الأسواق.. حررنا 32 ألف مخالفة تموينية لمحتكري السلع والمخابز خلال العام الماضى.. ممدوح غراب: تنفيذ مشروعات خدمية بـ17 مليار جنيه بالمحافظة .. صور وفيديو

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:00 م

محافظ الشرقية يُتابع أعمال التطوير والتوسعة ومشروعات خدمية بمنيا القمح  

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:34 م

محافظ الشرقية يوجه بتشكيل فرق متابعة للمرور على الأسواق والمحال التجارية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:00 ص

محافظ الشرقية يؤكد على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة