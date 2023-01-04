تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع الشرقية استعدادا لعيد الميلاد

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات خاصة بمحيط الكنائس، مشدداً على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير برفع التراكمات وتجمعات القمامة من المداخل الرئيسية للمدينة بمدخل الزقازيق وفاقوس وكفر صقر ورفع تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع "مصطفي كامل، عبد العزيز علي، الحرية، حمزة، المحلج، المرور، سعد زغلول، الجمعية الزراعية، النقراش، أبو عوض"، كذلك رفع التراكمات من أحياء "كفر النجدي - أولاد فضل - شرفة الدوة - البنوية - جزيرة شنن - سوارس - منشأة صالح - الزاوية"، وقام عمال قسم البساتين بزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة ، كما تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة ورفع النزلات الكهربائية غير الآمنه منعاً لوقوع حوادث صعق كهرباء بالشارع خلال موسم الشتاء.



وشنت رئاسة مدينة صان الحجر، حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة والإشغالات بمحيط الميادين والطرق العامة بمحيط مركز الشرطة وحي المدارس لتحقيق السيولة والحد من التكدس وتسوية الطرق الرئيسية والميادين ورفع جميع المخلفات الصلبة، حيث تم رفع وإزالة 12 طن مخلفات من تفريغ الصناديق والجمع المنزلى وتم نقلها إلى نقطة التجميع الوسطى تمهيداً لنقلها الى المقالب الرئيسية ، كما قام قسم الانارة وترشيد الطاقة بإزالة نزلات الأعمدة وتوصيلها بخلايا ضوئية ، وكذلك نقل بعض الاعمدة من منتصف الطريق ونقلها بجوار الرصيف لتوسعة الطريق وتفاديا لوقوع حوادث.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بأعمال التجميل والتشجير بالميادين واستكمال أعمال الدهانات وقص وتهذيب الأشجار بطريق منيا القمح / بنها وتجميل، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين لإبراز المركز بصورة جمالية وحضارية.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر برفع التراكمات وتجمعات القمامة من المداخل الرئيسية للمدينة للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدينة.



هذا وقد كثفت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم بمدينة الحسينية وذلك بناحية الشارع الرئيسي - أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر - الواجهة - النافورة - الساحة الشعبية - أمام المواقف - أمام بنك القاهرة - أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز - شارع ترعة سراج - شارع المدارس"، حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة نظافة وتجميل بغسيل الأشجار والبلدورات والكباري الحديدية حفاظاً على المظهر الجمالي لمداخل المدينة.



وتواصل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة والإشغالات ومراجعة كل البالوعات الموجوده بالطرق الرئيسية واجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار وصيانة أعمدة الإنارة للحفاظ على أرواح المواطنين.



كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بتهذيب الأشجار المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية ورفع القمامه من الشوارع والموقف الجديد بمنطقة الصيادين تزامناً مع فصل الشتاء وكثرة الرياح، وذلك حفاظا على سلامة وممتلكات المواطنين بالإضافة إلى رفع التراكمات اليومية من القمامة من أماكن تجميعها وتحميلها ونقلها إلى المقلب العمومى بالغار.