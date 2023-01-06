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الرئيس التونسى ينهى مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووالى صفاقس

الجمعة، 06 يناير 2023 10:41 م
الرئيس التونسى ينهى مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ووالى صفاقس قيس سعيد
كتب محمد جمال

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قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الجمعة، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحى بن حمزة وكذلك إنهاء مهام والى صفاقس فاخر الفخفاخ، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء تونس.

وتعتبر إقالة وزيرة التجارة الأولى التي تشمل تركيبة حكومة نجلاء بودن منذ تشكيلها في أكتوبر 2021.

وأضافت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، أن الرئيس قيس سعيد التقى ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حيث تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.


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تونس

الجهورية التونسية

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