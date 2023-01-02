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قيس سعيد: لا أحد فوق القانون وأجهزة الدولة

الإثنين، 02 يناير 2023 11:39 م
قيس سعيد: لا أحد فوق القانون وأجهزة الدولة قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، إنه لا أحد فوق القانون وأجهزة الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس التونسى قيس سعيّد أمرا يقضى بتمديد حالة الطوارئ فى بلاده حتى نهاية يناير الحالى، حيث كانت ستنتهى مطلع العام الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية فى تونس "الرائد الرسمى" المرسوم عدد 80 لسنة 2022 الذي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.

وينص على إعلان حالة الطوارئ فى كامل الجمهورية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023.

وكان سعيّد أصدر في فبراير الماضى أمرا يمدد بموجبه حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن حالة الطوارئ فرضت فى تونس منذ نوفمبر 2015 إثر هجوم انتحارى قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسى، وتخضع حالة الطوارئ منذ ذلك الوقت إلى تمديد متواصل.

 


قيس سعيد

تونس

القانون

القاهره الاخباريه

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