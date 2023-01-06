

وكتب يرماك عبر تطبيق تليجرام، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أن "أوكرانيا تتلقى وستتلقى مساعدة كبيرة حقا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا".



وأضاف أن هذا الدعم سيساعدنا في استعادة جميع أراضينا، قائلا "إن هدفنا هو استعادة وحدة أراضي أوكرانيا داخل حدود عام 1991".



وشدد يرماك أيضا على أنه من المهم جدا أن يواصل شركاء أوكرانيا تقديم الدعم الفعال لضمان الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا للاستجابة بشكل مناسب للتحديات المستقبلية.



وكان يرماك قد أطلع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال مكالمة هاتفية أمس على الوضع الحالي في الجبهة والإجراءات المحتملة للقوات الروسية في الأشهر المقبلة.