اليوم السابع
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زيلينسكي يعلق على قرار بوتين وقف إطلاق النار

الجمعة، 06 يناير 2023 07:00 ص
زيلينسكي يعلق على قرار بوتين وقف إطلاق النار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار، واصفا إياها بمحاولة "إخفاء خطوات جديدة من العدوان بحجة الهدنة".

ووفقا لمنشور على قناة زيلينسكي في "تيليغرام": "روسيا لن تكون قادرة على إخفاء استعداداتها لموجة جديدة من العدوان ضد أوكرانيا وأوروبا بحجة وقف إطلاق النار".

وبحسب زيلينسكي، فإن روسيا، مستغلة وقف إطلاق النار، ستقوي موقفها على خط التماس، وقال زيلينسكي باللغة الروسية: "يريدون الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لفترة من الوقت على الأقل، وجلب المعدات والذخيرة والمجندين إلى مواقعنا".

ويوم الخميس، وبحسب أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجهت التعليمات لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 إلى 36 يناير.

كما دعا بوتين الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح للمواطنين الأرثوذكس بحضور قداس عشية عيد الميلاد والعيد.


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