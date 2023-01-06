التخطيط: تسليم 18 مركزا تكنولوجيا متنقل لقطاع الأحوال المدنية بالداخلية

كتبت أسماء أمين

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بأعياد الشرطة في يناير الحالي.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تقوم بالعمل على توفير سيارات متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كافة خدمات قطاع الأحوال المدنية بمختلف إصداراته.



مراكز تكنولوجية متنقلة

أكدت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مبادرة المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.



مراكز تكنولوجيا لقطاع الأحوال المدنية

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن توفير تلك المراكز المتنقلة يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، وكذلك ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى ما تم تسليمه إلى قطاع الأحوال المدنية بلغ (61) مركزًا تكنولوجيًا تقدم كافة خدمات السجل المدني.



تسليم 18 مركز تكنولوجي لقطاع الأحوال المدنية

من جانبه، قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، والدور الرئيسى والمهم للوزارة فى ظل مبادرة "حياة كريمة" ولتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة وفى إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية.