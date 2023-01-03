محافظ كفر الشيخ: خطة لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالقرى والمناطق النائية 

شهدت مدينتا دسوق وقلين، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا من المواطنين على سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها وعددها 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق "كهرباء مياه"، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، وتقديم الخدمات المتعددة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، والتي تضم طاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزينة الكتروني، ويتم الدفع إلكترونيا من خلال البطاقة البنكية، لتوفير كافة سبل الراحة، بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي ، والتحول الرقمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومتابعة عماد الدين شعلان، المشرف العام على المركز التكنولجية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجيا، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد السيارات بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بوضع خطة عمل أسبوعية لتشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في القرى النائية والأماكن الأكثر ازدحاماً، لتقديم كافة الخدمات، وتيسيرا على المواطنين، وعدم تكبدهم الانتقال للمدن، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، تواجدت بقرية شابه التابعة لمركز دسوق، وبقرية كفر المرازقة، التابعة لمركز قلين، وستتواجد، غدا الأربعاء، بقرية الرصيف التابعة لمركز الرياض، وسيتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى مراكز المحافظة.



تلقي المواطنين الخدمات بقرية شابة من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل



جانب من تفديم الخدمات لأهالي قرية بقلين



جانب من تلقي الخدمات بدسوق



سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم خدماتها لأهالي قرية شابة التابعة لمركز دسوق