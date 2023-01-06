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البيع على نغمات الأغانى الشعبية.. شاهد توافد الآلاف على سوق الأسماك فى بورسعيد

الجمعة، 06 يناير 2023 04:21 م
البيع على نغمات الأغانى الشعبية.. شاهد توافد الآلاف على سوق الأسماك فى بورسعيد بيع الأسماك
بورسعيد - محمد عزام 

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يبيع أصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع الأسماك على نغمات الاغاني الشعبية، وسط حالة من الإقبال الشديد للأهالى وزاور المدينة. 
 
وشهد سوق الأسماك الجديد في محافظة بورسعيد، إقبالاً كبيراً، اليوم الجمعة، من الزائرين وأهالي المحافظة، في مشهد يتكرر أسبوعياً بتوافد الآلاف. 
 
وارتفعت أصوات الاغاني الشعبية التي رددها البائعين والزوار أيضاً، في جو من المرح والبهجة خلال بيع الأسماك فى السوق بمحافظة بورسعيد. 
 
وأشاد زوار بورسعيد، بالشكل الحضاري الذي ظهر عليه سوق الأسماك الجديد بنطاق حي العرب، والذي تم بناؤه منذ سنوات قليلة بحضور وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، والمحافظ اللواء عادل الغضبان، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية. 
 
وتشهد منطقة القنال الداخلي في نطاق حي العرب تطوراً كبيراً من تعدد الأسواق بها من الأسماك للخضروات والفاكهة، وكذلك الملابس الجديدة والمستعملة. 
 
ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. 
 
يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترا، و104 محال "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.
احد-البائعين
احد-البائعين

 

ازدحام-في-سوق-المحافظة
ازدحام-في-سوق-المحافظة

 

الازدحام-بسوق-بورسعيد
الازدحام-بسوق-بورسعيد

 

الازدحام-في-سوق-أسماك-بورسعيد
الازدحام-في-سوق-أسماك-بورسعيد

 

الزحام-بسوق-الأسماك
الزحام-بسوق-الأسماك

 

الزحام-في-السوق
الزحام-في-السوق

 

بائع-في-سوق-بورسعيد
بائع-في-سوق-بورسعيد

 

جانب-من-ازدحام-السوق
جانب-من-ازدحام-السوق

 

زحام
زحام

 

سوق-أسماك-بورسعيد
سوق-أسماك-بورسعيد

 

عرض-الأسماك
عرض-الأسماك

 

للبيع-في-السوق
للبيع-في-السوق

 


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