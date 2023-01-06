الأمير هارى فى مذكراته: توسلت أنا وويليام لوالدنا كى لا يتزوج كاميلا

كتبت ريم عبد الحميد

قال دوق ساسكس الأمير هارى إنه وشقيقه الأمير ويليام توسلا إلى والدهما، الملك تشارلز، كى لا يتزوج من كاميلا باركر بولز، وذلك بحسب ما جاء فى مذكراته التى ستصدر الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة التليجراف البريطانية، إنه فى السيرة الذاتية للأمير هارى والتى صدرت مؤخرا تحت عنوان "Spare"، كشف دوق ساسكس أنه كان يخشى أن يكون لديه زوجة أب شريرة، وسرد تفاصيل كيف تدهورت علاقته مع والده وشقيقه.

وقالت التليجراف إن هارى فى مذكراته، التى وصفتها بأنها تصفية حسابات مع العديد من أعضاء العائلة المالكة، وجه العديد من الاتهامات، ووصفه شقيقه أمير ويلز بأنه عدوه اللدود، وقال إنه اعتدى عليه جسديا فى مطبخه.

كما زعم هارى أن الملك رفض أن يسمح لميجان بالانضمام إليه فى بالمورال فى الوقت الذى كانت فيه الملكة إليزابيث تحتضر، مما دفع هارى إلى الرد قائلا: لا تتحدث أبدا عن زوجتى بهذه الطريقة.

ولأول مرة، هاجم هارى الملكة كاميلا، واتهمها بالتضحية به لتحسين صورتها العامة وتسريب تفاصيل محادثةى مع الأمير ويليام إلى الصحافة كجزء من حملة منسقة للزواج من تشارلز ضد رغبة ابنه.

ومن المقرر أن يصدر الكتاب فى العاشر من يناير، لكن تم بيعه بالفعل فى أسبانيا، حيث حصلت التليجراف على نسخة من الكتاب باللغة الأسبانية.

ويكشف الكتاب المؤلف من 410 صفحة عن المراراة التى يشعر بها هارى من الطريقة التى يتم معاملته بها من قبل عائلته، وبث سلسلة من المظالم حول الملكة والملكة القرينة وأمير وأميرة ويلز.

ورفض قصرا باكنجهام وكينجستون التعليق على ما جاء فى المذكرات، ويبدو أنهما عازمين على الارتقاء فوق الجدل بالرغم من حجم الخيانة المزعومة للدوق، بحسب ما تقول التليجراف.