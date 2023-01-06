الآلاف يؤدون صلاة أعياد الميلاد بكنائس قنا والمحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم، ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التى تربط أبناء مصر، فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمه واحده نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية
وأكد الداودى، أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا، لايستطيع المخربون العبث بها ولا بوحدتها الوطنية التي تسودها الأخوة والمحبة والسلام ، لافتا أنه يجب على كل مصري مخلص أن يتكاتف من أجل الحفاظ علي مصرنا الغالية، والعمل على النهوض بها، لبناء الجمهورية الجديدة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية، بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية، فى مختلف القطاعات، والتى تهدف الى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى ، وذلك تأكيدا على حرص الدولة بالاهتمام بالمواطنين.
ورحب المطران شاروبيم ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.
المحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة
المحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة
قداس بقنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة