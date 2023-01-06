الآلاف يؤدون صلاة أعياد الميلاد بكنائس قنا والمحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة

قنا- صابر سعيد

أدى الآلاف من أقباط محافظة قنا، مساء اليوم الجمعة، صلاة أعياد الميلاد في مختلف الكنائس بالمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وزار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمركز قنا، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى، ويل المطرانية، والقمص امونيوس فارس، والقمص بولا بهيج، والقمص رويس نص، وعدد من القساوسة.

رافق المحافظ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومدير أمن قنا والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والشيخ تاج الدين، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وعادل الأفيونى، الأمين العام لجامعة جنوب الوادى، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى بالمحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته لنيافة المطران شاروبيم، ولرجال الدين المسيحى والأخوة المسيحين، مؤكدا على روح المحبة والتسامح والود التى تربط أبناء مصر، فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية والتي تؤكد على أن شعب مصر نسيج واحد وأمه واحده نعيش ونحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية

وأكد الداودى، أن مصر ستظل نسيجًا واحدًا، لايستطيع المخربون العبث بها ولا بوحدتها الوطنية التي تسودها الأخوة والمحبة والسلام ، لافتا أنه يجب على كل مصري مخلص أن يتكاتف من أجل الحفاظ علي مصرنا الغالية، والعمل على النهوض بها، لبناء الجمهورية الجديدة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية، بتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية، فى مختلف القطاعات، والتى تهدف الى توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى ، وذلك تأكيدا على حرص الدولة بالاهتمام بالمواطنين.

ورحب المطران شاروبيم ، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين ابناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.



المحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة



المحافظ يزور المطرانية لتقديم التهنئة