إنهاء الإجراءات الأمنية استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية امن سوهاج كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين مراسم الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد على مستوى المحافظة، وذلك لكافة الكنائس والأديرة والبالغ عددها 353 كنيسة ودير ومطرانية.

وتم اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، فضلا عن نشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.

ويتواجدا لرجال الشرطة وأفراد الأمن بمنطقة الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأنه سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية للمطرانيات والكنائس ليلة احتفال رأس السنة وطوال أسبوع احتفالات أعياد الميلاد، وعمل حواجز مرورية في محيطها منعا لمرور وانتظار السيارات مع وضع بوابات إنذار وتأمين الدخول على أبواب المطرانيات.

وسيتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بنطاق الكنائس والأديرة وبدايات الشوارع المؤدية لها لإحكام فحص المترددين عليها وتوسيع دائرة الاشتباه ومداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات، للكشف عن أي أجسام غريبة أو متفجرات وتكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات الخاصة أمام الكنائس والمطرانيات التي تقام بها الاحتفالات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو عدم توقف سيارات أو دراجات بخارية أو عربات بجوار الكنائس والأديرة والإخطار في حالة الاشتباه في أي من المركبات المشار إليها أو أجسام غريبة، وتم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية مزوده بقوات نظام وبحث لمتابعة الحالة الأمنية والإشراف على انتظام الخدمات وسرعة التوجه لفحص أي بلاغ في حينه على مستوى جميع قطاعات المحافظة.

وعلى جانب آخر، نفذت الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة كافة التعليمات الأمنية الصادرة لهم، والتى جاء على رأسها تركيب كاميرات بمحيطها وهو ما تم تنفيذه بالفعل وتعميمه، بالإضافة إلى عمل حرم أمن خارج الكنائس والأديرة قبل الوصول إلى البوابات الإلكترونية التى تم نشرها.