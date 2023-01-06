إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8953 ص ر، ميكروباص، أجرة، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين قرية دلجا، قبلي مدخل مركز ملوي، بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص تبين إصابة 7 عمال هم: محمد ممدوح محمد 22 عاما، محمد حسن حسين 36 عاما، يقيمان بمحافظة أسيوط، مصطفي أحمد عبد اللطيف 30 عاما، مصطفي حمدي عبده 24 عاما، يقيمان بالإسكندرية، و3 أخرين جاري التعرف عليهم.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.