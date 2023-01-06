إصابة مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنين، في حادث تصادم، بين سيارة تاكسي، ودراجة بخارية ، بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت منطقة كيمان فارس، بمدينة الفيوم، شهدت وقوع حادث تصادم ، بين دراجة بخارية، وسيارة تاكسي، أمام بنزينة الغاز، وعلي الفور ، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مواطنين ، وتم نقل المصابين ، الس مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان أصيب 15 مواطن في حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، شهد وقوع حادث ، إنقلاب سيارة ميكروباص ، عند مطلع الكيلو 55 ، بإتجاه أسيوط ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة ، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 15 مواطن ، وتم نقل جميع المصابين ، الي قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الازمة للمصابين، وتشخيص الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة اليت تولت التحقيق .