إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 3 مراكز بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن فوه و مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على إزالة حالة تعدي مباني بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر بعزبة كوم موسى بالسعادة بحضور آيات فتح الباب، رئيس قرية بني بكار، وأشرف حمام، سكرتير الوحدة المحلية ، ومصطفى حجازى، رئيس القسم الهندسي.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة سليم أبو شريف، من ازالة 5 حالات على مساحة 950 متر، بقرية أبو دارز، بمدينة فوه، وبقرية قبريط، وبقرية السالمية، منهما حالتين بقرية أبو دراز على مساحة بإزالة شد خشبية وردم قواعد قبل الرمي في المهد، وحالة تعدي بمدينة فوه، وإزالة حالة بقرية السالمية على مساحة 200 متر، وإزالة تعدي بقرية قبريط على مساحة 100 متر، ضمن الحملات التى تشهدها مدن وقرى المحافظة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، من إزالة 3 حالات تعد في المهد، منهما إزالة حالتي بناء مخالف عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور أول علوي، الحالة الأولى بقرية 48 الجدية بمساحة 110م، والحالة الثانية غرب تيرة بمساحة 70م، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه ورفع الأخشاب ، كما تم ازالة مبنى بالبلوك الأبيض تعدى على الأرض الزراعية بقرية 36 المظلة، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.