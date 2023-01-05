محافظ الإسكندرية: 1630 قرار إزالة للمبانى المخالفة خلال 2022

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب فى تشويه المظهر الجمالي والحضارى للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، 123 قرار إزالة للعقارات والمبانى المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية فى المهد للفترة ذاتها 1507 قرار وبذلك يصل إجمالى قرارات الإزالة التى تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1630 قرار إزالة.

هذا ويعتبر حى شرق هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحى 345 قرار إزالة، وتبعه حى العامرية أول من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 335 قرار إزالة، ثم منتزة أول والذي بلغت عدد قرارات

الإزالة به 323 قرار إزالة ثم العامرية ثان عدد 229 وتبعه حى العجمى 216 قرار إزالة.