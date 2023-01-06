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إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى فوه والحامول بكفر الشيخ

الجمعة، 06 يناير 2023 11:14 م
إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى فوه والحامول بكفر الشيخ إزالة تعديات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قرى مركزي فوه والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، حملات لمجلسي المدينتين، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، فتمكنت الحملات من إزالة 17حالة تعدي، منهم تنفيذ 15حالة تعدي على الأراضى الزراعية وبناء مخالف، على مساحة 900 متر، وإزالة حالتي تعدي بقريتين بالحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، مشدداً على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

قاد سليم أبو شريف، المشرف على مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة، اليوم، الجمعة، لازالة التعديات على الأراضي الزراعية ووقف البناء المخلف بعدد من قرى مركز فوه، وتم تنفيذ 15 حالة تعدي في 3 فترات منذ الصباح حتى مساء اليوم الجمعة، على مساحة 900 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 وتابع عاصم القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية بعزبة عبارة عن 2جراح، ووقف حالة مبني بالطوب الأحمر دور أول علوي تعدي على أملاك الصرف بقرية الأحمدية، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ازالة حالات تعدي بفوه
ازالة حالات تعدي بفوه

 

جانب من ازالة حالة التعدي بفوه
جانب من ازالة حالة التعدي بفوه

 

جانب من اعمال رفع التعديات
جانب من اعمال رفع التعديات

 

متابعة ازالة حالات التعدي بفوه
متابعة ازالة حالات التعدي بفوه

 

 

 


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