أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر فى مساجد شرق ومحرم بك

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة و الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.

وتوجهت القافلة لاداء خطبة الجمعة بمساجد إدارتي أوقاف (شرق - محرم بك) تحت عنوان "الدين يسر :التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات" وتأتي هذه القافلة الدعوية في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير واحداث حراك دعوي بالمساجد.