اليوم السابع
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أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر فى مساجد شرق ومحرم بك

الجمعة، 06 يناير 2023 02:47 م
أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر فى مساجد شرق ومحرم بك القافلة
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قافلة دعوية مشتركة مع الأزهر الشريف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة و الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية.
 
وتوجهت القافلة لاداء خطبة الجمعة بمساجد إدارتي أوقاف (شرق - محرم بك) تحت عنوان "الدين يسر :التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات" وتأتي هذه القافلة الدعوية في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير واحداث حراك دعوي بالمساجد.
 
فى سياق اخر اختتمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ،فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب تحت عنوان "من أسماء الله الحسنى الرءوف الرحيم" تحت اشراف وزارة الأوقاف.
 
حضر الفعالية الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة (محاضراً)، الدكتور سند ابراهيم استاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم جامعة المنيا (محاضراً)، والشيخ  السيد فايد (قارئاً)
والشيخ محمد عوض (مبتهلاً) وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير.
 
كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ  السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى .
 
وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، الواعظة المهندسة سهام يونس لفوزهم في مسابقة لغة القرآن.
 

الاسكندرية

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