أوقاف الإسكندرية تنظم فعاليات الأسبوع الثقافى بإدارة المنتزة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي بمسجد فيصل التابع لإدارة أوقاف المنتزة بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية (محاضراً) والدكتور منير حمدين أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بايتاي البارود جامعة الأزهر (محاضراً) والشيخ محمد شعبان النمر قارئاً ومبتهلاً والشيخ حاتم عبدالسلام الحلاج إمام وخطيب المسجد (مقدماً).

وفي كلمته أكد وكيل الأوقاف بالإسكندرية أن الأوقاف لا تألوا جهدا لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير من خلال هذه الأنشطة بالمساجد لتكون مصدر إشعاع وتنوير وتثقيف وحماية للنشئ والشباب من اي فكر منحرف يبعد الناس عن صحيح الدين ووسطيته، موجها الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة الدعوية بالمساجد لحماية المجتمع بمختلف فئاته العمريه فكريا وثقافيا ودينيا بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس روح القيم المجتمع.

فى سياق اخر كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى.