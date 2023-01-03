أوقاف الإسكندرية تنظم فعاليات الأسبوع الثقافى بإدارة المنتزة

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي بمسجد فيصل التابع لإدارة أوقاف المنتزة بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية (محاضراً) والدكتور منير حمدين أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بايتاي البارود جامعة الأزهر(محاضراً) والشيخ محمد شعبان النمر قارئاً ومبتهلاً والشيخ حاتم عبدالسلام الحلاج إمام وخطيب المسجد (مقدماً).
وفي كلمته أكد وكيل الأوقاف بالإسكندرية أن الأوقاف لا تألوا جهدا لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير من خلال هذه الأنشطة بالمساجد لتكون مصدر إشعاع وتنوير وتثقيف وحماية للنشئ والشباب من اي فكر منحرف يبعد الناس عن صحيح الدين ووسطيته، موجها الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على ما يقدمه من رعاية لهذه الأنشطة الدعوية بالمساجد لحماية المجتمع بمختلف فئاته العمريه فكريا وثقافيا ودينيا بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس روح القيم المجتمع.
فى سياق اخر كرّم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاءالشيخ السعيد خيري إمام وخطيب مسجد سيدي القباري والواعظات الفائزات فى مسابقة القرآن الكريم التى اطلقتها وزارة الأوقاف فى إطار دورها الثقافى والدعوى.
وشمل التكريم الواعظة المهندسة بهيرة خير الله، الواعظة الدكتورة منال على، الواعظة المهندسة سهام يونس لفوزهم في مسابقة لغة القرآن.
فى سياق آخر تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية عددا من مساجد إدارة أوقاف برج العرب لتفقد أحوال المساجد ومدى جهزيتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن مؤكدا على دور الاوقاف فى الحفاظ على المساجد وان إعدادها وتهيئتها للرواد على الوجه اللائق بهم.
كما أكد فى بيان اليوم انه لن يتهاون مع أي مقصر أياً كان موقعه او عمله فكلنا راعٍ وكلنا سنُسأل بين يدي الله عزوجل عن أعمالنا هل اتقنها ام كنا مقصرين فيها، كما تفقد اثناء جولته اسطح المساجد وملحقاتها ومايبذله العاملون بالمساجد من تنظيف وإزالة ما على اسطح المساجد من مخلفات اومياه تجمعت بسبب الأمطار وإعداد المساجد إعدادا جيدا لاستقبال فصل الشتاء والعوامل المصاحبه له حفاظا على المساجد والمترددين عليها.
وأشاد بالدور الهام والجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالمساجد مؤكدا أن جولته لن تنقطع وستشمل المدن والنجوع والكفور والعزب.
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