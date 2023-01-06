"أوقاف أسوان" تفتتح مسجد التقوى فى إدفو بتكلفة مليون جنيه

افتتح إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، والشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم، الجمعة، مسجد التقوى بالسراج التابع لإدارة الرديسية بمركز إدفو، عقب الإنتهاء من إحلاله وتجديده بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ويقع المسجد على مساحة 135 مترا.

وألقى خطبة الجمعة اليوم، وكيل وزارة الأوقاف تحت، بعنوان "الدِّين يُسر.. التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق واعلنتها على موقعها الرسمى ، وذلك بحضور فضيله الشيخ أحمد احمد حسن مدير الدعوه وبعض القيادات التنفيذية والشعبية والدينيه و أعضاء مجلس النواب.

ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 113 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.