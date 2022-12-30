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افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عبد الكريم بمدينة ناصر بعد تأهيله ورفع كفاءته

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:58 م
افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عبد الكريم بمدينة ناصر بعد تأهيله ورفع كفاءته جانب من الإفتتاح
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لافتتاح مسجد الرحمن بعزبة عبد الكريم التابعة لقرية الرياض "بعد صيانته وترميمه"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد  المقام على مساحة 150 متر وبتكلفة 250 ألف جنيهاً "جهود ذاتية"، وذلك في حضور: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، فضيلة الشيخ رجب حسين مدير أوقاف ناصر، فضيلة الشيخ خميس عبد الفتاح سليمان مفتش المتابعة بالمديرية، حمادة عوض رئيس قرية بني عدي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع "عناية القرآن بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين".

 

 

 


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