أطباء فرنسا يطالبون بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم فى مظاهرات حاشدة

كتب محمد جمال

خرج المئات من الأطباء العامين في مظاهرات احتجاجية فى فرنسا، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم، بعد أن دخل إضرابهم أسبوعه الثانى، بحسب سكاى نيوز.