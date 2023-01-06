ودعا أشتية - فى تصريحات له اليوم- الدول التى أدانت اقتحام وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية فى مدينة القدس المحتلة، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها. 