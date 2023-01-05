NBC News: كيفين مكارثى يقدم تنازلات جديدة للفوز برئاسة النواب الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة NBC News إن الصراع الداخلى العنيف بين الجمهورين حول من ينبغى أن يصبح رئيسا لمجلس النواب، قد أصاب المجلس بالشلل ومنع النواب من أداء القسم، واجل توظيف المساعدين وعطل الأجندة التشريعية لمجلس النوب.

ويدخل مجلس النواب، الخميس، اليوم الثالث من الكونجرس الجديد بدون رئيس لمجلس النواب فى ظل الأغلبية لجمهورية الجديدة. وحتى يصبح لدى الجمهوريين الأصوات الكافية لدعم مرشح، فإن كل عمال المجل تظل معلقة.

وخلل ست عمليات تصويت لاختيار رئيس المجلس، اتحد 20 من النواب المحافظين معا لحرمان زعيم الأغلبية الجمهورية كيفين مكارثى من الأصوات الـ 218 المطلوبة للفوز بالمنصب. وتتجه العملية الفوضوية نحو التصويت السابع عند انعقاد المجلس مجددا اليوم. وفى حين أن أنصار مكارثى وخصومه لا يزالوا متمسكين بموقفهم، فلا يزال هناك بعض المؤشرات الحقيقية على التقدم.

فبعد التصويت السادس، اجتمع مكارثى وحلفائه الذين يجب أن يثق بهم مع خصومه المتحمسين لأكثر من ساعتين، وخرج المعظم من الاجتماع يقول إن تقدما قد حدث. وبعد الاجتماع، قال مكارثى، الذى لا يزال متفائلا: أزحف قبل أن أمش، أمشى قبل أن أركض. وشعرت كما لو كان لدينا مناقشة جيدة للغاية.

وخلال هذا الاجتماع، تم تلبية أحد مطالب المحافظين، حيث أعلن صندوق قيادة الكونجرس، اللجنة السياسية المتحالفة مع مكارثى، ونادى النمو المحافظ المعارض له، أن الأخير لن ينفق أموالا على دعم المرشحين فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى على المقاعد الجمهورية الآمنىة.

وفى المقابل سيدعم النادى مكارثى.كما قدم مكارثى حزمة من التنازلات الرئيسية أيضا لليمين، منها إعادة قاعدة بأنه يحق للعضو المفرد فرض تصويت للإطاحة بالمجلس فى منتصف الدورة التشريعية، وفقا للنائب مات جاتيز، أحد قادة الحركة المناهضة لمكارثى.