اليوم السابع
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78 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

الخميس، 05 يناير 2023 05:37 م
78 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ المحافظ يصدق على قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على 21 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالى مدينة شرم الشيخ، "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وأكد رئيس المدينة أن إجمالى قرارات التصالح التى تم اعتمادها حتى الآن 78 قراراً.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة استغلال بعض التجار والمحتكرين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب، واللواء احمد الاسكندرانى، القائم بأعمال السكرتير العام، ومديرى الإدارات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة فى الأسعار تخفيفا للعبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبه، والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بمدنهم، بالاضافة لتوفير الشوادر بكل مدينة استعدادا لشهر رمضان المعظم.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتعليمات ترشيد الإنفاق ووضع أولويات للتنفيذ، كما تابع المحافظ نسبة تنفيذ المشروعات بجميع المدن وشدد على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المعد لذلك.

 


وزير التنمية المحلية

محافظ جنوب سيناء

اخبار مصر

شرم الشيخ

تصالح علي مخالفات البناء



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