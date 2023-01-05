78 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

وأشار المحافظ إلى أن ذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالى مدن المحافظة، ووجه بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة استغلال بعض التجار والمحتكرين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة فى الأسعار تخفيفا للعبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبه، والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بمدنهم، بالاضافة لتوفير الشوادر بكل مدينة استعدادا لشهر رمضان المعظم.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتعليمات ترشيد الإنفاق ووضع أولويات للتنفيذ، كما تابع المحافظ نسبة تنفيذ المشروعات بجميع المدن وشدد على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المعد لذلك.