محافظ جنوب سيناء يشدد على المتابعة المستمرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومواجهة استغلال بعض التجار والمحتكرين، فى اطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب، واللواء احمد الاسكندرانى، القائم بأعمال السكرتير العام، ومديرى الإدارات المعنية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة متابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة فى الأسعار تخفيفا للعبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبه، والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بمدنهم، بالاضافة لتوفير الشوادر بكل مدينة استعدادا لشهر رمضان المعظم.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتعليمات ترشيد الإنفاق ووضع أولويات للتنفيذ، كما تابع المحافظ نسبة تنفيذ المشروعات بجميع المدن وشدد على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات طبقا للبرنامج الزمنى المعد لذلك.