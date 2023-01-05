وكيل وزارة الشباب بسوهاج: دعم الرئيس لنا حول المركز لصرح رياضى متميز.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية أم دومة التي تشرفت اليوم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تم تطويرها ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى حياة الاهتمام بشكلا كبير في قطاع الشباب والرياضة، والتي تمت من خلال تطوير مركز شباب القرية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة سوهاج لليوم السابع، بالتأكيد أن مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة وزيارة الرئيس اليوم لتفقد، وافتتاح المشروعات بالمرحلة الأولى من المبدرة جاءت لتحقق أمال المواطنين بالقرية، وعملية تطوير مركز الشباب بقرية أم دومة جاءت برفع كفاءة المبنى الأدارى وإنشاء ملعب نجيل صناعى وتزويد المركز بالألعاب الترفيهية وكلك إمداد المركز بمكونات الألعاب الفردية لتنافس مع الألعاب الجامعة وهناك صالة للألعاب الرياضية وهناك مركز للحاسب الالى بالمركز لربط الشباب بالتكنولوجيا والتحول الرقمى.

المركز بعد تطوير أصبح نقطة جذب لكل الفئات العمرية والمركز أصبح يضاهى مراكز شباب المدن وما يحدث من خدمات تقدم للشباب هو في أولويات الرئيس السيسى للإهتمام بالشباب وزيارة الرئيس اليوم للقرية هي تحفيز للجميع للعاملين وللمواطنين والرئيس قال أن ماحدث بالقرية شيء مبشر جدا جدا وهناك مرحلة ثانية وثالثة من المبادرة ونحن نشكر الرئيس على تشريفه لنا بمركز شباب القرية ونشكر الرئيس على كل ما يقدمة من مشروعات لتطوير منظومة الشباب والرياضة على أرض محافظة سوهاج.