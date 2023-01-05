وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

كتب: مدحت وهبة

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منذ قليل، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق 5 معارض أهلا رمضان، بمحافظات الأقصر ‏واسوان والمنيا ودمياط والشرقية، وتوافر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.



وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد ‏بافتتاح معرض بمدينة كوم أمبو بأسوان، ويجري إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، بالإضافة ‏إلى إنشاء معرض بمدينة الأقصر من أصل 6 معارض ‏تسعى مديرية التموين هناك إلى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام.



وأشار التقرير أيضا إلى افتتاح معرض بمحافظة ‏المنيا بالعدوى، وآخر بمدينة ملوي من أصل 9 معارض ‏سيتم انشاؤها بالمحافظة، وأكد مديري المديريات ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل الى 30٪؜ وان السلع ذات جودة عالية.



وأضاف التقرير أنه تم إنشاء معرض بمدينة دمياط، ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم إنشائها بالمحافظة، وتضمن التقرير فتح معرض اهلا رمضان بالشرقية، ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا، وجارى العمل ‏لإنشاء معارض اهلا رمضان بباقي المحافظات.



واستعرض التقرير أسعار بعض السلع المتوفرة ‏بالمعارض التى تم افتتاحها ، كالتالي الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والارز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والارز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو ، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدي 130 ‏جنيها.