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وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

الخميس، 05 يناير 2023 10:37 ص
وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة افتتاح الوزير
كتب: مدحت وهبة

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افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منذ قليل، معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق 5 معارض أهلا رمضان، بمحافظات الأقصر ‏واسوان والمنيا ودمياط والشرقية، وتوافر جميع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتلقى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يفيد ‏بافتتاح معرض بمدينة كوم أمبو بأسوان، ويجري إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، بالإضافة ‏إلى إنشاء معرض بمدينة الأقصر من أصل 6 معارض ‏تسعى مديرية التموين هناك إلى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام.

وأشار التقرير أيضا إلى افتتاح معرض بمحافظة ‏المنيا بالعدوى، وآخر بمدينة ملوي من أصل 9 معارض ‏سيتم انشاؤها بالمحافظة، وأكد مديري المديريات ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل الى 30٪؜ وان السلع ذات جودة عالية.

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء معرض بمدينة دمياط، ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم إنشائها بالمحافظة، وتضمن التقرير فتح معرض اهلا رمضان بالشرقية، ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا، وجارى العمل ‏لإنشاء معارض اهلا رمضان بباقي المحافظات.

واستعرض التقرير أسعار بعض السلع المتوفرة ‏بالمعارض التى تم افتتاحها ، كالتالي الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والارز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والارز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو ، والدقيق 15 جنيها، والتونة 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها، واللحمة البلدي 130 ‏جنيها.

 

افتتاح معرض أهلا رمضان
افتتاح معرض أهلا رمضان

جانب من افتتاح الوزير
جانب من افتتاح الوزير
 

التموين

اهلا رمضان

ميدان المؤسسه

شبرا الخيمه



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