وزير التموين: استلام كافة الزيوت المتواجدة بالموانئ ومجموعات عمل لمراقبة الأسواق

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور عَلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تدخل الحكومة مع البنك المركزي أسهم في الإفراج عن العديد من السلع يوم السبت الماضى، موضحا أنه تم اليوم الخميس استلام كافة الزيوت الموجودة في ميناء الأدبية، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على إنتاج كافة السلع لعمل وفرة في المعروض، بأسعار مناسبة وعادلة للمواطنين.

وتابع المصيلحي، أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الرقابة التموينية وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، بحيث يتم عمل لجنة مركزية في كل محافظة لمراقبة الأسواق والإلتزام بالإعلان عن الأسعار، كما سيكون هناك سعر عادل، بحيث يتم نشر الأسعار العادلة بناء على الشركات المنتجة، ولن تكون هناك تسعيرة جبرية على السلع، بحيث يكون هناك متوسط سعر لكل سلعة في المحافظات.



ولفت المصيلحي، إلي أن قيام السلاسل التجارية بتحديد كمية السلع التي يحصل عليها كل مواطن، نتيجة أنه كان يوجد نقص في الخامات اللازمة للإنتاج، ولعدم دخول تجار لشراء أكبر قدر ممكن من الكميات وطرحها مرة أخري بأسعار مرتفعة على المواطنين، مشيرًا إلي أنه عندما حدث مثل ذلك في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا لم يشتكي أحد من مواطنيها، مطالبا بترشيد الاستهلاك وشراء ما نستهلكه، مع عدم تخزين السلع حتي لا يتم زيادة أسعار تلك السلع في السوق المحلية.



ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكي تحت مسمي (أهلا رمضان) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الــ 25% الي 30% ، بالإضافة إلى الشوادر التي ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.



وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا ،مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك .



ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.