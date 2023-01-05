اليوم السابع
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"مياه القليوبية" تعلن تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة قها

الخميس، 05 يناير 2023 01:18 م
"مياه القليوبية" تعلن تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة معالجة قها جانب من الحدث
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة معالجة صرف صحي قها للمرة الثالثة بدون ملاحظات، والتى تعمل بنظام كروجر بطاقة 10000 م3/يوم.
 
وأكد مجاهد، أنه قد تمت مراجعة المحطة والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءتها، مؤكدًا أن حصول المحطة على شهادة TSM، يأتي ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2022.
 
ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة، من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

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