ملامح خطة تطوير حديقة الحيوان أبرزها زيادة المسطحات الخضراء والمناطق التجارية

كتبت أسماء نصار

حديقة الحيوان بالجيزة تأسست عام 1891 هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى افريقيا، وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وبها جداول مائية وكهوف وشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفا تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

وبعد مرور 132 عاماً على إنشاء الحديقة تبدأ الحكومة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطويرنتعرف على بعض ملامح ذلك التطوير فى التقرير التالى:

1- سيتم التعاقد بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- يتضمن المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان رفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، والمحافظة على تلك المبانى الأثرية.

3- زيادة المسطحات الخضراء والمناطق التجارية، إلى جانب تصميمات خاصة بالمناطق الترفيهية المقررإقامتها داخل الحديقة.

4- هناك مقترحات متعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي.

5- سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.