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مصطفى مدبولى: تغطية سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف 100% بعد انتهاء حياة كريمة

الخميس، 05 يناير 2023 02:31 م
مصطفى مدبولى: تغطية سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف 100% بعد انتهاء حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء من تغطية محافظة سوهاج بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 100% بعد انتهاء مراحل مبادرة حياة كريمة، قائلا: "مياه الشرب حاليا 99 % والـ 1 % الباقية تخص العزب والتوابع فى القري.. ونصل 100 % مع مشروع حياة كريمة.. بعض العزب.. وتم تنفيذ 27 مشروع ضخم بتكلفة 3 مليارات جنيه لرفع مستوى خدمة مياه الشرب. 

 

وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحى فى سوهاج كانت 17.5 % فى عام 2014.. مع اكتمال حياة كريمة سوف نصل إلى 100 %.. 100 % تغطية للصرف الصحى بعد انتهاء حياة كريمة.. وتم تنفيذ 47 مشروع بتكلفة 4 مليارات للصرف الصحي". 

 

وفى مجال الطاقة والكهرباء قال: "نفذنا 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد الكهرباء.. وتم توصيل 210 ألف وحدة للغاز الطبيعى بتكلفة مليار جنيه.. وحياة كريمة تشمل إدخال الخدمة لكل بيوت القرى وفق المواصفات الفنية لكل الوحدات. 

 

وفى الطرق والمحاور، قال رئيس الوزراء: "ببساطة شديدة كان هناك عزل القرى خلال الأمطار وعدم وجود شبكة طرق.. وهذه مشكلة موجودة حتى الآن فى قرى المرحلة الثانية والثالثة وسوف يتم الانتهاء منها.. وتم تنفيذ 360 كيلو متر طرق جديد.. 245 كيلو متر طرق جارى التنفيذ بتكلفة حوالى 3.5 مليار جنيه.. وإنشاء 23 كوبرى ونفق داخل المدن.. محور طما.. هذا الموضوع المهم تم إنشاء محاور التنمية وليس الطرق للربط بين شرق النيل وغربها.. مشكلة الصعيد الأساسية بعد المسافة بين المحاور وممكن تصل إلى 100 كيلو.. وهذا يؤكد مدى معاناة المواطن لبعد المسافة.. ويؤدى إلى عدم إكمال التعليم.. حيث أن المدرسة الثانوية فى ناحية والقرى فى ناحية تانية.. ونجد صعوبة فى الانتقال ونكتفى بالتعليم الأساسي.. بجانب قلة فرص العمل.. تم إنشاء عدد من المحاور الجديدة فى محافظات الصعيد.. وإنشاء 34 محور عرضى منهم 22 محور داخل الصعيد.

 


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