اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 04:43 ص
أكرم القصاص
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مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين بغرق مركب في النيجر

الخميس، 05 يناير 2023 04:00 ص
مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين بغرق مركب في النيجر انقلاب قارب - أرشيفية
وكالات

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لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وفقد عشرة آخرون جراء غرق مركب في نهر النيجر بولاية كيبى شمالي النيجر.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، بأن السفينة المنكوبة كانت تقل نحو 100 راكب على متنها، وأنها انقسمت إلى قسمين أثناء عبورها النهر بسبب الحمولة الزائدة.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول نيجيري، فقد تم إنقاذ أكثر من 80 شخصا، و"تمكن الغواصون من العثور على جثث 10 ركاب"، وفقد 10 آخرون، حسب حصيلة أولية.

يشار إلى أن حطام السفن أمر شائع في نيجيريا بسبب الحمولة الزائدة والسرعة وسوء صيانة السفن، ففي أكتوبر من العام الماضي، أدى حادثان مشابهان إلى مقتل 80 شخصا على الأقل. 


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