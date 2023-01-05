وقال الآدمي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الخميس/ـ إن "محافظة البصرة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح بطولة (خليجي 25) غدا /الجمعة/ وسط أجواء آمنة كفيلة لإنجاح هذه البطولة".



وشدد المسئول العراقي على أن إقامة هذه البطولة في بلد عانى كثيرا من مرارة الإرهاب تؤكد على نهوض العراق من جديد وقدرته على بسط الأمن في البلاد، معربا في الوقت نفسه عن سعادته البالغة لإقامة هذه البطولة في البلاد.



ومن المقرر أن تنطلق غدا /الجمعة/، مباريات دور المجموعات لبطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات، حيث يلتقي العراق صاحب الأرض منتخب سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي.



ويتزامن هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لتنظيم /داعش/ على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد.



وفي سياق آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي اليوم /الخميس/ سعي مجلس النواب بالإسراع في إقرار بنود مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، مشدداً على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية للقضاء على مختلف الجرائم المجتمعية والإرهابية وذلك خلال استقباله رئيس جهاز الامن الوطني، حميد الشطري.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمندلاوى - نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المندلاوي أكد خلال اللقاء، "سعي مجلس النواب بالإسراع في إنضاج بنود مشروع قانون جهاز الامن الوطني، للمضي في مناقشته والتصويت عليه خلال بداية الفصل التشريعي المقبل"، مشددا على ضرورة التنسيق وإبداء التعاون الفاعل بين جميع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بمكافحة ملف المخدرات وتعقب شبكات تهريب المشتقات النفطية والجرائم المنظمة والابتزاز الإلكتروني وكل ما يهدد الأمن والسلم المجتمعي في عموم أنحاء البلاد.