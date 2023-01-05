مراسل القاهرة الاخبارية: تنازلات مكارثي تبعده عن رئاسة "النواب" الأمريكي

قال رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن هناك العديد من ردود الأفعال الغاضبة داخل الحزب الجمهوري بسبب عدم القدرة على اختيار رئيس لمجلس النواب.
وأضاف "جبر" في إفادته، اليوم الخميس، أن أحد النواب المؤيدين لـ"كيفين مكارثي" أكد أنه كلما قدم المزيد من التنازلات لن نرشحه لرئاسة مجلس النواب، وما يفعله يضر بوحدة صف الجمهوريين.
وأشار إلى أن عدد المؤيدين لمكارثي من التيار المعتدل غير كاف، وهناك 20 عضوًا بالتيار المحافظ يرفضونه وهو يريد 16 فقط منهم، للفوز برئاسة مجلس النواب.
وأوضح أنه في حالة تقديم تنازلات لإرضاء التيار المحافظ سيسبب حالة غضب داخل التيار المعتدل، مما يسبب له أزمة كبيرة.
وأعرب كيفين مكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، عن تفاؤله بالفوز برئاسة المجلس في دورة الكونجرس الجديدة التى تبدأ الانعقاد هذا الأسبوع، على الرغم من خسارته مساء أمس بعد ثلاث عمليات اقتراع فاشلة، مما أدي لاحتمال فوزه بالمنصب بأقل من 218 صوت، بعد اجتماع مع عدد من حلفائه.
قال مكارثي: "لديك 202 صوتًا، لذا فأنت بحاجة إلى 11 صوتًا إضافيًا من الناحية الفنية للفوز.. الديمقراطيين لديهم 212 صوتا. تحصل على 213 صوتًا ، ولا يقول الآخرون اسمًا آخر ، هكذا يمكنك الفوز. يمكنك الفوز برصيد 218. يمكنك الفوز برصيد 222. ولكن إذا كنت تريد أن تنظر في كيفية القيام بذلك"
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