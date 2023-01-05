اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 يناير 2023 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدحت صالح يشعل حفل افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة

الخميس، 05 يناير 2023 11:28 ص
مدحت صالح يشعل حفل افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة المطرب مدحت صالح
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحى المطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الغفور احتفالية افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة بمشاركة 12 دولة الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في الفترة من 5 يناير وحتي 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

يعد المعرض العربي للأسر المنتجة أحد الفرص الهامة التي تمكن من النهوض بقطاع الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتراثية العربية وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، كما يشكل فرصة للترويج للمنتجات من خلال المعروضات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن المعرض  سيقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، كما أن المعرض مفتوح مجانا للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم 1 بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي الموقع  ويشهد مشاركة 12 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

واكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ما تتميز به منتجات الأسر المنتجة المصرية من كونها جزء أصيل من التراث وعراقة الصناعة، موضحة أن عدد مراكز الأسر المنتجة يزيد على 400 مركز  و14 ألف أسرة منتجة، ويتركز جهدنا في التدريب والتأهيل وتوفير أدوات الإنتاج ، والإقراض الذي نتوسع فيه من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومن خلال صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية  والإنعاش الريفي، ولهذا نحن نفتح الإقراض الميسر حتي نحمي الأسر من الغرم أو من الإستدانة فنولي الأولوية الأولي للنساء ولكن الباب مفتوح للأسر المنتجة فنحن مع ثقافة الإنتاج، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع الأسر المنتجة عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل ومساعدتها علي زيادة دخلها، ويهدف المشروع إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلي أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى توسع  الوزارة فى معارض "ديارنا"، حيث تم تنظيم معارض بالمطارات المصرية، وأصبح هناك  معرض  دائم بمطار شرم الشيخ ونمتد في الفترة القادمة لأسوان والأقصر والغردقة والقاهرة، بالإضافة إلى تنظيم المعارض بالبنوك والأندية  المصرية في إطار سياسة الوزارة التوسع في تنظيم المعارض.

 


وزيرة التضامن

الفنان مدحت صالح

منتجات المعرض العربى للأسر المنتجة

المعرض العربى للأسر المنتجة

منتجات الاسر المنتجة

بيت العرب للاسر المنتجة

الاسر المنتجة



الموضوعات المتعلقة

شبكة تليفزيون الحياة تنقل إحياء مدحت صالح حفلات نجوم الغناء المصرى والعربى

السبت، 31 ديسمبر 2022 08:49 م

فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان الحرف التراثية وحفل مدحت صالح في الأوبرا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 05:00 ص

مدحت صالح يحيى حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا اليوم

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 04:00 ص

مدحت صالح يوضح أسباب اهتمامه بـ "تترات المسلسلات" في السنوات الأخيرة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 12:36 ص

مدحت صالح عن أغنية "زي ما هي حبها" :بحبها جداً لانها كانت وش السعد

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:15 م

مدحت صالح يكشف كواليس أغنيته مع على الحجار ومحمد ثروت حصريا على "الحياة"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:14 ص

مدحت صالح يغنى للعندليب ومحرم فؤاد بحفل مهرجان الموسيقى العربية.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة