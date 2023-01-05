محافظ قنا خلال تفقد أسواق دشنا: توافر السلع الغذائية ولن نسمح باستغلال المواطنين

واطمأن محافظ قنا، خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين وخاصة السلع الإستراتيجية من الزيوت والسكر والألبان وكذلك الأرز بأسعاره المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلي ضرورة تنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات ، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولاً بأول لضمان تلبية كافة إحتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الإحتكارية.

وقال محافظ قنا، إننا لن نسمح بإستغلال المواطنين من قِبل البائعين، ولن نتهاون مع من يسلب حق المواطن في الحصول علي احتياجاته من السلع بأسعارها الإسترشادية دون مغالاه ، مشددا علي ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، وإلا سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد من يخالف التعليمات.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع المسئولين بمديرية التموين والإدارات التابعة لها ، ومباحث التموين لتكثيف الحملات لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع والمواد الغذائية ، لمنع احتكار السلع أو محاولات البعض رفع أسعارها دون مبرر بهدف استغلال المواطنين، والتأكد من جودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.