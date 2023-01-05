محافظ قنا يتفقد عمارات سكن كريم بـ 4 مراكز.. صور

قنا- صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لعمارات "سكن كريم"، بمراكز الوقف وفرشوط، وأبوتشت، ودشنا، فى إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، رافقه العميد محمد السيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، ومحمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعزت السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من الضباط المشرفين على تنفيذ مشروعات "سكن كريم" بالمراكز، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا، عمارات "سكن كريم" بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، والتى تضم 4 عمارات بإجمالى 32 وحدة سكنية، على مساحة 100 متر لكل وحدة، كاملة التشطيب، فضلا عن حظيرة ملاصقه لكل وحدة سكنية لاستخدامها فى تربية الطيور أو المواشى لتوفير مصدر دخل مناسب لهم.

وتفقد الداودى، عمارات " سكن كريم " بقريتى الدهسة قبلى وبحرى، والتى تضم 13 عمارة بإجمالى 104 وحدات سكنية، واطمئن المحافظ على مستوى التشطيبات، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يوفر سكن ملائم يليق بالمواطن المصرى طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع " سكن كريم " بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت، حيث تضم القرية عمارتين بإجمالى 16 وحدة سكنية، موضحا أن جميع الوحدات السكنية تم تنفيذها طبقا لنموذج تصميمى واحد، ووجه المحافظ بسرعة استكمال توصيل أعمال المرافق لبعض العمارات التى لم يتم توصيل المرافق إليها، حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية تسليمها للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.

واختتم الداودى، جولته بتفقد عمارات "سكن كريم" بمركز دشنا، بواقع 4 عمارات بنجع العبابدة بقرية أبومناع بحرى بإجمالى 32 وحدة سكنية، و4 عمارات بقرية الميات بإجمالى 32 وحدة سكنية، وعمارتين بقرية العطيات بإجمالى 16 وحدة سكنية.

وقال الداودى، إن مشروع سكن كريم سوف تستفيد منه أكثر الأسر استحقاقا، من خلال اللجنة المسئولة عن فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من الفئات الأولى بالرعاية، برئاسته شخصيا، لضمان اختيار الأسر الأولى بالرعاية.

يُذكر أن مشروع " سكن كريم " بمحافظة قنا يشمل 39 عمارة، بإجمالى 312 وحدة سكنية، بواقع 13 عمارة بمركز فرشوط، و10 عمارات بمركز دشنا، و4 عمارات بمركز الوقف، وعمارتين بمركز أبوتشت، و10 عمارات بمركز قوص.



عمارات سكن كريم بقنا