محافظ الدقهلية يقرر صرف الدفعة 170 من قروض مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية - محمد الحبشى

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس علي قرار صرف الدفعة 170 من قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر 2022، وتأتي تلك القروض فى إطار جهود الدولة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 170من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر 2022، وذلك بإجمالى 950 ألف جنية موزعة على 13وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 39 شخصا، 16 من الذكور، و23 من الإناث، وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 111.158 مليون جنيه، استفاد منها 12880شاب وفتاة، 6140 ذكور، 6740 أناث.

جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، مؤكدا علي ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.