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فريق طبى ينجح فى استخراج سكين من صدر طفلة بمستشفى المنصورة العام‎‎

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:47 م
فريق طبى ينجح فى استخراج سكين من صدر طفلة بمستشفى المنصورة العام‎‎ وزارة الصحة - أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشى

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نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" بمحافظة الدقهلية، من استخراج سكين مطبخ من داخل تجويف صدر طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.

بدأت الواقعة عندما استقبلت مستشفي المنصورة العام، طفلة يمكث في تجويف صدرها آلة حادة سكين، إثر ادعاء من أسرتها بسقوطها داخل المنزل ودخول سكين من أعلى الصدر، واستقراره داخل تجويف الصدر بالكامل.
 
وأكدت أسرة الطفلة أنه أثناء محاولتهم استخراج السكين عنوة تم كسر اليد، وبقى نصف السكين كاملًا داخل تجويف الصدر.
 
وتمكن الفريق الطبي من استخراج السكين كاملًا من داخل تجويف الصدر الأيسر للطفلة، والحفاظ على الرئة اليسرى وإصلاح التهتكات التي حدثت بها ووقف النزيف بنجاح، وتم وضع الطفلة تحت الرعاية الطبية حتى تتماثل الشفاء.
 
وتشكل  الفريق الطبي الذي تمكن من إجراء العملية وإستخراج الآلة الحادة من تجويف صدر الطفلة، من الدكتور وحيد حمدي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد شلبي، وأطباء التخدير والتمريض.
 
 
 
 

 


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