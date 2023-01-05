محافظ الجيزة يهنئ محافظ أسوان لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربى لعام 2021_2022

كتبت - مرام محمد

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أسمى معاني التهنئة القلبية إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك لحصوله على جائزة أفضل محافظ عربي خلال مسابقة التميز الحكومي لعام 2021 - 2022.

وأعرب محافظ الجيزة عن فخره بهذا الإنجاز الذي حققه محافظ أسوان، والذى ينم عن مجهود وعمل متواصل من أجل الارتقاء بمحافظة أسوان وظهورها بأفضل صورة، متمنيا للواء أشرف عطية استمرار التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات.

وأقيم اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية، حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الحكومي العربي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

الجائزة أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

وشهد الحفل -الذي يشارك فيه محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة- تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.