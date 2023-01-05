محافظ الإسكندرية: زارعة نحو 40 ألف شجرة بنطاق الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، على أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة ، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تمت زراعة 40277 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه في الأسبوع العشرين من بداية المبادرة تم زراعة 937 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

هذا وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3000 متر نجيل بنطاق حي العجمي، وزراعة 318 نخلة بريتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 308 شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى المنتزة ثان خلال الأسبوع ال 20 مقسمة إلى 30 شجرة مثمرة داخل مدرستى عزيز أباظة وتقسيم الزهور بالمندرة، و 28 شجرة مثمرة داخل مدرستى محمد رمضان عباس وعبد المنعم واصل بطوسون، و250 شجرة بازروميا بشارع النبوى المهندس، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحى.

وقال الشريف؛ أنه تم زراعة 594 من الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" والشجيرات المتنوعة بنطاق حى العجمى، مقسمة إلى 40 ريو و 50 جازانيا بحديقه اللوجيستى، و 170 جازانيا ، و 100 شيرانيا و 50 ديمور فاتيكا، و 60 ريو، و 20 عطر شان بحديقة الإسكندرية للبترول، و 40ريو، و 50 جازرانيا بالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة.

و تم زراعة 35 من الأشجار والشجيرات المختلفة الأنواع بنطاق حى وسط، مقسمة إلى 30 فيكس هاواى بالجزيرة الوسطى بالكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، و 5 تيكوما أمام سينما أمير.