محافظ أسوان يتسلم جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى

أسوان- صلاح المسن

حصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان علي جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى ، والتى فاز بها خلال مسابقة التميز الحكومى العربى التى تمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى .

حيث سلم الجائزة للمحافظ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، ومحمد بن عبد الله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتى ، ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وعدد من المحافظين ، علاوة على السفير ناصر القطحانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبى الدول العربية بالجامعة .

ويأتي ذلك تقديراً لجهوده المتميزة فى قيادة العمل العام بمحافظة أسوان برؤية مستقبلية وأفكار خارج الصندوق مما ساهم فى تنفيذ مشروعات عديدة في قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس ، وأيضاً إطلاق يد أكثر من 12 مشروع متعثر منذ 14 عام ، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى ، والمحاور التنموية والكبارى والطرق ، لتصل محافظة أسوان لأعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى فى إطار خطة الدولة المصرية لتتبوأ مكانتها كقاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية ومشتى سياحى عالمى وواجة لتنمية الصعيد .

وفى كلمته أعرب اللواء أشرف عطية عن خالص إمتنانه للحصول على جائزة التميز الحكومى العربى والتى تعد فخراً للمصريين كافة ، فهى ليست جائزة فردية بل جائزة للدولة المصرية نظراً لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة مما جعل من أسوان قاطرة لتنمية الصعيد بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم كافة أوجه الدعم والمؤازرة لخطط التنمية والإستثمار لزهرة الجنوب .

لافتاً إلى أن ما شهدته محافظة أسوان على مدار ألـ 3 سنوات الماضية يجسد ملحمة وطنية بمساندة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض أسوان ، والتى من أهمها أكبر مدينة شمية ببنبان ، ومدينة أسوان الجديدة ، بالإضافة إلى أنه جارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان ستكون نقطة إنطلاق تجارية وإستثمارية وسياحية نحو إفريقيا .

ووجه محافظ أسوان الشكر لمجلس أمناء جائزة التميز الحكومى العربى برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظراً لجهودها فى تنظيم هذه المسابقة للتميز الحكومى مما يعزز الإرتقاء بالنظام الإدارى فى الدول العربية وتبادل الخبرات ودعم أعمال التنمية التى تتم بمختلف للدول العربية .

ومن جانبه أكد السفير ناصر القطحانى على أن جائزة التميز الحكومى العربى من أهم الخدمات التى تقدمها المنظمة للدول العربية، مستعرضاً أنواع وأهداف الجوائز التى تقدمها المنظمة وأهميتها من حيث نشر ثقافة الجودة والتنمية بالمؤسسات الحكومية بما يحقق الأداء الأفضل فى البلدان العربية .

وأشار ناصر القطحانى إلى أن معايير إختيار أفضل محافظ كانت أهمها الإنجازات التى حققها المحافظ خلال فترة توليه المنصب ، قائلاً : أننا نقدر ونثمن جهود محافظ أسوان والتى كان محل إشادة من القائمين على الجائزة ، مقدماً التهنئة للمحافظ ، وتمنى له التوفيق ومزيد من النجاح للمحافظة .

وقد أكد ناصر القحطانى على تقديم كافة الدعم والتعاون مع المحافظة بما يساهم فى تحقيق التنمية وإيجاد مزيد من فرص العمل بالمحافظة ودعم خطط التقدم والإزدهار بأسوان .

والجدير بالذكر بأن جائزة التميز الحكومى العربى تعتبر منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسى فى الدول العربية حيث تحفز على إعتماده نهجاً رائداً فى الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والإستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة .

وخلقت الجائزة فكراً قيادياً إيجابياً يسعى إلى تبنى التميز فى الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولى مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية ، الأمر الذى يساعد على تحقيق الأداء المتميز ، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها ، وحفزت الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر فى أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين وإستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابى على المجتمع ، ووفرت الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة فى المنطقة العربية وبما يدعم إستفادة الجميع منها ، ولا شك أن إحتفاء الجائزة بالجهود الحكومية المتميزة فى الدول العربية وإبراز وتقدير الجهود المتميزة للجهات الحكومية سيسهم فى الإرتقاء بأداء العمل الحكومى وتحسين جودة الحياة فى المنطقة العربية ، وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومى العربى الساعى إلى تحديث العمل المؤسسى والإرتقاء بجودته ، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات فى صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربى .