محافظ أسوان يتابع جهود إنشاء خزان الصرف الصحى بوحدة الغسيل الكلوى ببنبان

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة الجهود المبذولة من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان بإشراف المهندس هشام الجمل رئيس مجلس الإدارة حيث تحرص الجمعية دائماً على تفعيل دورها المجتمعى بالمشاركة والمساهمة الجادة لدعم الجهود التنفيذية.

يأتى ذلك فى إطار ملحمة التكاتف والتلاحم التى تشهدها محافظة أسوان بين الجهود التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

ومن جانبه كشف حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية عن إنطلاق أعمال إنشاء خزان الصرف الصحى الخاص بوحدة الغسيل الكلوى بقرية بنبان ودعمًا للقطاع الصحى بقرى غرب النيل بمركز دراو ، وذلك فى إطار دور الجمعية الفعال والتنموى للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار، إلى أن الجمعية كانت قد قامت بشراء 7 أجهزة غسيل كلوى ، ووحدة المعالجة ، بجانب 8 تكييفات ، بالإضافة إلى أدوات كهربائية مختلفة ، وتسليمها لوحدة الغسيل الكلوى التى قام محافظ أسوان بإفتتاحها خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأوضح حسام سلطان بأن الجمعية تدرس المساهمة فى توفير إحتياجات جديدة للقطاع الصحى ببنبان ، والتى من المتوقع تنفيذها فور إعتماد الخطة خلال الفترة المقبلة وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة فى مديرية الصحة بأسوان ، مشيراً إلى إستمرار جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان فى دورها الرائد نحو دعم وتنمية المجتمع المحلى على مستوى التعليم ، والتمكين الإقتصادى ، والمجالات التنموية المختلفة ، بجانب القطاع الصحى .