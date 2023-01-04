التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطن من خطر الشوارع وبرد الشتاء

الغربية: عادل ضرة

تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة الدكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسيه بالغربية، عابد محمد عبد الغنى عضو للجنة مواطن بلا مآوى من ادارة الحوكمه بالمحافظة، من انقاذ مواطن يعانى من تدهور في الحالة الصحية، بعد تعرضه لحادث واقامته في الشارع في البرد ، وتم نقله لإحدى دور رعاية المسنين بطنطا

كان رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي قد تلقي بلاغا بتواجد مواطن بلا مأوى يفترش الطريق وفي حالة صحية سيئة.

وبالعرض على احمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بتفاصيل الحالة وبالمتابعه ملابسات الحالة، كلف فريق التدخل السريع بسرعة التدخل الازم للحالة.

وتبين أن الحالة لشخص يدعي " ع أ م أ ويفترش الرصيف منذ 4 أيام، وابدى رغبته في ايداعه احدى دور المسنين وتم عرض موقف المواطن على وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والذى اوصى بتوفير الرعاية الازمة له وإدخاله الدار المناسبه لحالته الصحية لتقديم المساعدة اللازمة.

وتم نقله لدار رعاية المسنين بطنطا، وتبين أن المذكور له اشقاء، ومنعته ظروفه الصحية من العمل بعد أن اصيب في حادث.