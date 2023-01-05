قافلة طبية لأهالى مركز أبو قرقاص فى المنيا

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

وفى سياق آخر، وفى إطار خطة وزارة الصحة للمرور المركزى على المحافظات لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الأداء، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، تفقد الدكتور عمرو قنديل مدير قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، واستقبل الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا والدكتور أسامة الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا الدكتور عمرو قنديل وفريق قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة.

وتفقد رئيس قطاع الطب الوقائى، والفريق المرافق المنشات الصحية بمحافظة المنيا، حيث تمت متابعة سير العمل ومتابعة الإجراءات الوقائية بنطاق المحافظة، وعقب الزيارة عقد الدكتور عمرو قنديل، اجتماعا مع مسئولى مديرية الصحة بالمنيا ومديرى الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات، حيث تم مناقشة خطط العمل بالاضافة إلى استعراض نتائج مرور فريق الوزارة، وأصدر بعض التوصيات والسياسات وجارى تنفذيها.