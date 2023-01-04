اليوم السابع
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صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الخيارى فى مركز أبو قرقاص

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 ص
صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الخيارى فى مركز أبو قرقاص قافلة طبية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الخياري بمركز أبو قرقاص، وذلك اليوم على مدار يومي 4 و5 من يناير الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

 

من جانبه، اوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

ومن ناحية أخرى، تواصل الوحدات المحلية، جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة .

 

من جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، نسب التنفيذ بأعمال الرصف لشوارع مدينة ديرمواس بواقع 10 شوارع وتفرعاتها شمال المدينة.


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