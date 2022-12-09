إنقاذ شاب من جلطة مفاجئة بعد توقف عضلة القلب بكفر الشيخ

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، شابا في العقد الثالث من عمره، مصابٱ بتوقف مفاجئ بعضلة القلب، وتم إبلاغ إدارة المستشفي، والتى أمرت علي الفور بالتوجه الى قسم الطوارئ من أطباء القلب، لتبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوى، والتي استمرت لمدة ساعة كاملة دون توقف، تم خلالها عمل ما يزيد عن عشر صدمات كهربية للمريض ، وبين قلوب يعتصرها الألم لما أصاب ذلك الشاب، والأمل فى رحمة الله، يدق القلب من جديد، ليعلن عن عودة نبض الحياة، والتقاط الأنفاس للفريق الطبى المنهك.

وأجرى رسم قلب، تبين وجود جلطة حادة بالشريان التاجي الرئيسي للقلب، وجرى تفعيل نظام القسطرة القلبية العاجلة، ونجح الفريق الطبى فى توسيع وفتح الشريان المصاب بدعامة إنقاذ الحياة، خلال وقت قياسي لا يتجاوز عشرة دقائق، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة، لفصل المريض من جهاز التنفس الصناعى خلال ساعات قليلة.



الطاقم الطبي عقب اجراء العملية