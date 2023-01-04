إبراهيم العربى: افتتاح "أهلا رمضان" فى 8 محافظات حتى الآن

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أنه تم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان بمحافظات الاقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا و سوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية , كما تم انتهاء الاستعدادت لافتتاح معارض المبادرة بمحافظات الغربية والاسماعيلية والفيوم وأسيوط وجاري الترتيب في سائر المحافظات ليتم افتتاحها تباعا ذلك بالاضافة لمنافذ المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ جمعيتي والمافذ التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ‏كما سيتم انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار العربي الي أن سلسلة معارض أهلا رمضان تبدأ مبكرا عن موعدها المعتاد ولتستمر حتى شهر رمضان تنفيذا للتعليمات الرئاسية بتوفير أكبر عدد من المنافذ السلعية للمواطنين بأسعار مخفضة وعادلة .

وبيان المحافظات التي بدأت معارضها يتضمن الأتي:

محافظة أسوان

افتتح محمد ابو القاسم رئيس غرفة تجارة أسوان المنفذ الاساسي بمدينه كوم امبو وقال انه جاري انشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض اخري بالمحافظة .

وشدد ابو القاسم علي ضرورة تزويد بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحة.

الاقصر

أكد صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية أنه تم افتتاح المعرض الاساسي بمدينة الأقصر من اصل 6 معارض ‏بالتعاون مع مديرية التموين و المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأوضح أن مبادرة «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» سوف تستمر في الأقصرحتى نهاية شهر رمضان المقبل، بخلاف قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى ونجوع المحافظة، ومشاركة مشروع عربيتي التابع لوزارة التموين، للوصول لأكبر عدد من المواطنين للأستفادة من السلع المخفضة.

المنيا

شهدت محافظة ‏المنيا افتتاح معرض رئيسي بالعدوى واخر بمدينه ملوي.

وقال احمد راضى مخلوف رئيس الغرفة أن العام الماضي قد شهد 9 معارض ‏وهي (المنيا - ملوي - أبوقرقاص - مغاغة - سمالوط - بني مزار ـ ومطاى ـ والمنيا الجديدة ) وسيتم افتتاحها مثل العام الماضي قريبا مشيرا الي ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل الى 30٪

دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض " أهلا رمضان " المُقام بجوار مستشفى الهلال بمدينة دمياط والذى أقيم بالتنسيق بين الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة محمد الزينى ومديرية التموين والتجارة الداخلية و معرض مدينة دمياط يأتي ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم انشاؤها بالمحافظة

الشرقية

افتح اليوم معرض اهلا رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.

البحر الأحمر

افتتح خالد رضا عبدالجليل رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر معرض أهلاً رمضان بمدينة الغردقه والذي سيستمر أربعة أشهر وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبالإنابة عنه قام اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقه بحضور الافتتاح ويشمل المعرض جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم بكافة أنواعها وكل متطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار لا تقبل المنافسة وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من نسب الخصم الكبيرة الموجودة على كافة السلع المعروضة.

سوهاج

أعلن النائب خالد ابو الوفا رئيس الغرفه التجاريه بمحافظة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ عن اقامة 4 معارض للسلع الغذائيه بمراكز المحافظة المختلفة.

وقال ابوالوفا إن الغرفه قامت مؤخرا بافتتاح معرضين للسلع الغذائيه بينما أنهت الاستعدادات لافتتاح معرضين أخرين وذلك لبيع السلع الغذائيه باسعار مخفضه للمواطنين وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس أحمد سمير وزير التجاره والصناعه،

وأوضح أبوالوفا أن اول معرض تم افتتاحه كان فى شارع الجرجاويه الشرقى بجوار حلقة السمك بينما المعرض الثانى اقيم فى مدينة ناصر أمام الاستاد الرياضى فى سيتم اقامة المعرض الثالث بميدان العارف بالله ناحية حي غرب بجوار أبراج الشرطه فيما يقع المعرض الرابع فى شارع سيتى بحى شرق بجوار موقف طهطا .

شمال سيناء

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والنائب عزيز مطر عضو مجلس النواب المعرض الاساسي " السلع الغذائية المخفضة " بالعريش ورافقه فى الافتتاح محمد سليم قويدر نائب رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء واعضاء مجلس ادارة الغرفه محمد الزعيم وشريف مصباح وتيسير والي ومحمد العمدة وسعد الغول وأمانى رسلان مديرعام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعدد كبير من تجار شمال سيناء واللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش وعدد من القيادات الشعبية ويستمر المعرض حتى شهررمضان القادم لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة

أما الغرف التي انهت استعداداتها لبدء المعرض فهي:

الغربية

أكد الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية عن الانتهاء من المعرض الاساسي بمقر الغرفة التجارية كما تم الاتفاق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية علي اطلاق سيارات متنقلة تجوب القري الصغيرة كمنافذ متنقلة لمبادرة أهلا رمضان، كما تم الاتفاق مع السلاسل التجارية علي توفير منافذ داخل تلك السلاسل التجارية لتقديم المنتجات اللازمة للمستهلك ضمن المبادرة علي ان يتم الاعلان عن موعد الافتتاح عقب اجتماع مجلس الادارة المقرر انعقاده اليوم كما سيتم افتتاح منافذ متنوعة بالقري الصغيرة لضمان وصول السلع مخفضة الاسعار لكافة سكان المحافظة .

اسيوط

قال المحاسب عمرو ابو العيون رئيس الغرفة التجارية لمحافظة اسيوط، إنه عقد اجتماعا طارئا مع التجار والمستوردين والمنتجين ومع قيادات المحافظة، لإقامة معارض أهلا رمضان.

ونوه بأنه شدد على جميع التجار الراغبين فى المشاركة، بالالتزام السعرى والإعلان عن الأسعار.

وتابع أن هناك استجابة كبيرة من التجار الراغبين فى المشاركة فى إقامة المعارض من واقع المسؤولية الاجتماعية.

الاسماعيلية

عقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعاً موسعاً لمجلس الإدارة؛ لمناقشة خطة الغرفة في إقامة عدد من المنافذ الغذائية لمجابهة ارتفاع في الأسعار، وذلك في نطاق المدينة والمراكز وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عثمان، بعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الشعب التجارية لمناقشة تنفيذ منافذ مواد غذائية وخضر وفاكهة ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 % الي 30 %،على أن تضم المنافذ جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة.

واشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية الى ضرورة إقامة 3 منافذ بالمدينة، في كل حي منفذ، لتغطية كافة أحياء المدينة بالإضافة إلى 7 منافذ بـ مركز ومدينة القصاصين، ومركز ومدينة أبوصوير ومركز ومدينة فايد و قرية سرابيوم، وقرية ابوسلطان، ومركز ومدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، وأضاف عثمان على حتمية السرعة في اِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاِنهاء إقامة المنافذ، لوجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين عن مثيلاتها في الاسواق .

وشهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمحافظات الأقصر ‏واسوان والمنيا ودمياط والشرقية، وجاري انشاء عدد من المعارض الأخرى بحد ‏أدنى 5 معارض بكل محافظة.‏

ومن جانبه قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ان المعرض يشهد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل الى 30% حسب نوع السلعة حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة.

وأوضح انه نظراً لتهافت قلة من التجار على السلاسل والمنافذ لشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة والمخصصة للمواطنين، فقد تم وضع حد اقصى لعدد الوحدات التي يتم شرائها مع منع تواجد عربات نقل في المنطقة وتكثيف الرقابة على المنافذ والسلاسل لمنع استغلال التخفيضات من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار.

وأشار الي أن المحافظين قد حددوا مجموعة من الأماكن التالية لاقامة منافذ للمبادرة وتستكمل تباعا في باقى المحافظات:

• محافظة الجيزة: الملك فيصل - أرض اللواء بالعجوزة - المنيب - ترعة المنصورية بالهرم

• محافظة الإسكندرية: الأزاريطة - العطارين - الجمرك - المنشية

• محافظة الشرقية: الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة

• محافظة المنوفية: مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم

• محافظة القليوبية: بنها - حي غرب شبرا - قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح

• محافظة كفر الشيخ: الحامول - بلطيم

• محافظة الفيوم: امام نادي الشباب المسلمين

• محافظة بني سويف: منتزه النصر - الفشن - الواسطى

• محافظة سوهاج: بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.

• محافظة المنيا: مركز ملوي على شارع العرفان - مركز أبو قرقاص - معرض في شارع العباسيري

• محافظة القاهرة:

- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي

- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة

- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط

- حلوان: شارع أبو رجيله - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم

- طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة

- المعصرة: شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان

- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف

- 15 مايو: أمام مبنى الحي

- المعادي: ميدان العرب