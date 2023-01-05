طقس بنى سويف.. سطوع متقطع لأشعة الشمس وانخفاض فى درجات الحرارة

بنى سويف- هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، طقسا غائما جزئيا على مدن المحافظة مع سطوع متقطع لأشعة الشمس، وظهرت الشبورة المائية فى الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وسجلت دراجات الحرارة على مدينة بنى سويف 16 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.